Sloveniji v okviru svežnja za okrevanje 5,1 milijarde evrov

Sloveniji je v okviru evropskega svežnja za okrevanje po pandemiji namenjenih 5,071 milijarde evrov vnaprej dodeljenih sredstev, je razvidno iz gradiva Evropske komisije, ki sicer še ni uradno objavljeno. Od tega je 2,579 milijarde evrov predvidenih za nepovratna sredstva, 2,492 milijarde evrov pa za posojila.

Številka za nepovratna sredstva sicer vključuje več instrumentov, ne samo instrumenta za okrevanje in odpornost.

To so sredstva, ki so vnaprej dodeljena. Gre za zgornjo mejo nacionalne alokacije. V primeru instrumenta za okrevanje in odpornost bo morala članica pripraviti reformni in naložbeni načrt, v katerem bo začrtala porabo denarja in ki ga bo treba potrditi na ravni EU.

