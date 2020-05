Ministrica je na vprašanje o vrnitvi navijačev na tribune stadionov za špansko radijsko postajo Cope odvrnila: »To sploh ni izključeno. Trenutno je tako, da je za nadaljevanje sezone očitno najboljša možnost, da to storite za zaprtimi vrati.«

»Zdaj smo še vedno v postopku rahljanja ukrepov, pozneje pa bomo lahko videli, kako bomo nadaljevali in kako bomo uspešni z varnostno razdaljo in zaščito, kot so maske ali zasloni,« je dejala. »Če bomo našli pot, ki ne bi smela biti pretežka, saj smo v Španiji na vrhu glede varnosti na športnih prireditvah, bomo skušali poiskati rešitev, ki bo jamčila varnost za gledalce na tribunah in igralce na igriščih,« je povedala.

Lozanova, ki je tudi predsednica španskega sveta za šport (CSD), je dodala, da razmišljajo o tem, da bi medijem dovolili vstop na stadione in poročanje o preostalih tekmah sezone prve lige, ki so bile prekinjene zaradi pandemije novega koronavirusa. »Glede na zelo dobre epidemiološke razmere resno razmišljamo o tem, da bi novinarji lahko neposredno na stadionih spremljali tekme prve lige.«

Špansko prvenstvo se bo predvidoma nadaljevalo junija.