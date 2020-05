Kot so včeraj sporočili iz družbe MK Group, bodo 450 zdravnikom in zaposlenim v zdravstvu med 15. junijem in 15. avgustom omogočili tridnevno brezplačno bivanje v hotelu Kempinski Palace Portorož. Kot so dodali, zahvala zdravstvenemu osebju prihaja s strani Miodraga Kostića, predsednika MK Group.

Donacija je namenjena zdravstvenim delavcem na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja, UKCLJ, Oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja, UKCMB, Oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Splošne bolnišnice Celje ter Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergije Golnik.