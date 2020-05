V četrtek dopoldne se bo postopno pooblačilo, pozno popoldne ali zvečer bodo krajevne plohe in kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, ob morju okoli 12, najvišje dnevne od 18 do 23 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na petek in v petek dopoldne bo oblačno in ponekod bo občasno rahlo deževalo. Popoldne bo spremenljivo s krajevnimi plohami. Na Primorskem bo pihala šibka burja, drugod severovzhodnik. V soboto bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami. Razmeroma sveže bo, pihal bo veter severnih smeri.

Vremenska slika: Nad zahodno, srednjo in južno Evropo ter južno Skandinavijo je obsežno območje visokega zračnega tlaka s središčem nad Britanskim otočjem. V višinah od severa prehodno k nam priteka nekoliko toplejši in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo prevladovalo sončno vrem, nekaj več dnevne oblačnosti bo v notranjosti Hrvaške. V četrtek se bo od severa postopno pooblačilo, popoldne in zvečer bodo predvsem v krajih severno in vzhodno od nas nastajale krajevne plohe.