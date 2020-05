Na pomoč je v zadnjem trenutku priskočil hotelir Jörg Moser, ki je obljubil, da bo rešil to tekmovanje, vsako leto na sporedu januarja, katerega vrhunec je eden najbolj spektakularnih smukov, dolg kar 4,48 kilometra. Poslovnež je organizatorjem tekem v Wengnu obljubil denarno injekcijo v višini 300.000 frankov (285.000 evrov), kar predstavlja tretjino vsote, ki jo iščejo organizatorji, švicarska zveza pa je umaknila grožnjo za črtanje tekmovanje s tekmovalnega koledarja po sezoni 2021/22.

Prireditelji v Wengnu so imeli namreč zadnja leta finančne težave in so zahtevali večji delež od televizijskih in marketinških pravic. Zadeva je celo romala na arbitražno sodišče v Lozani. Švicarska smučarska zveza se nadeja tudi vladne subvencije, s katero bodo zapolnili preostalo vrzel, saj ne more zagotoviti želenega zneska v višini enega milijona švicarskih frankov oziroma 945.000 evrov. »Želimo zagotoviti prihodnost za spektakularne dirke za pokal Lauberhorn v edinstvenem gorskem okolju, vendar ne za vsako ceno,« so švicarski mediji navedli šefa zveze Ursa Lehmanna.