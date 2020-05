Ko so Američani zmagali vesoljsko dirko ter 20. junija 1969 kot prvi pristali na Luni, dve desetletji kasneje pa je razpadla še Sovjetska zveza, si je bilo težko predstavljati, da bo sledilo obdobje, ko bodo prav Američani za potovanje v vesolje potrebovali rusko pomoč. Vendar usoda je muhava in od leta 2011 ameriški astronavti na Mednarodno vesoljsko postajo (ISS) potujejo z ruskimi sojuzi. Za uslugo plačujejo po 80 milijonov evrov na polet, zelo visoka pa je tudi cena ugleda.

Prav denar je bil razlog, zakaj so Američani leta 2011 upokojili še zadnji raketoplan (space shuttle) Atlantis. Da bi zmanjšali stroške vesoljskega programa, so razvoj novih vesoljskih plovil zaupali zunanjim izvajalcem. Izkazala sta se predvsem Boeing in pa Space X, ki je v lasti ekscentričnega poslovneža Elona Muska.

Nagajalo slabo vreme Boeing je lanskega decembra na misiji brez posadke doživel neuspeh, saj je raketa starliner zaradi tehničnih okvar skrenila s prave poti in zgrešil možnost za srečanje z ISS. Space X je potovanje kapsule crew dragon na ISS brez posadke uspešno opravil že marca 2019, tokrat pa sta bila na pot na ISS namenjena vesoljska veterana 49-letni Robert Behnken in 53-letni Douglas Hurley. Oba dobra poznavalca programov space shuttle. Če napetosti ni bilo dovolj, je pred njuno izstrelitvijo nagajalo še vreme, na koncu pa so misijo demo-2 morali preložiti na soboto ali nedeljo. Ker je vremenska napoved kazala na dež, so možnost za izstrelitev že prej ocenjevali na 50-odstotkov. V bližini izstrelišča v Cape Canaveralu so kasneje izdali tudi opozorilo o možnih tornadih. Končna odločitev o prekinitvi misije je padla 17 minut pred zdajci. Med izstrelitvijo astronavtov v vesolje protokol zahteva dobro vreme na območju izstrelitve in vzdolž dolgega predela oceana, od vzhodne obale ZDA do bližine Irske. Na tem območju je namreč predviden zasilni pristanek kapsule z astronavtoma. Zagodla ga je tudi tropska nevihta Bertha, ki se nahaja ob Južni Karolini in bi znala poskrbeti za valovite pogoje v predelu Atlantika, kjer bi v primeru nesreče reševali astronavta. Poleg ugleda in človeškega življenja je z misijo demo-2 na kocki tudi veliko denarja. Space X ima z Naso podpisano kar 2,6 milijarde težko pogodbo za šest misij s posadko na ISS. Prva je na sporedu že za tekoče leto, a le pod pogojem uspešne misije demo-2. Podobno pogodbo ima sicer tudi Boeing, a v razvoju še nekoliko zaostaja.