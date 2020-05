Predlog tretjega protikoronskega zakona je zamišljen kot izhodna strategija po epidemiji novega koronavirusa, vlada pa je vanj vgradila ukrepe, ocenjene na eno milijardo evrov.

Minister za delo Janez Cigler Kralj je v torek zvečer ob začetku obravnave dejal, da se je s prvim in drugim paketom protikoronskih ukrepov pomagalo 1,3 milijona prebivalcem, z danes obravnavanim tretjim paketom pa se bo pomagalo vsem. Predlog zakona namreč prinaša tudi bone za vse prebivalce Slovenije, ki jih bodo lahko unovčili pri ponudnikih turističnih nastanitev.

Kot nosilni ukrep tretjega protikoronskega zakona je minister izpostavil ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, s katerim naj bi gospodarstvo spodbudili, da se po koncu epidemije znova zažene. Država bo za vsakega delavca, ki mu delodajalec ne bo mogel zagotavljati dela v polnem obsegu, subvencionirala nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur tedensko.

Za panogo turizma in gostinstva ter z njo povezanimi dejavnostmi je v predlogu zakona predvideno tudi podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo do konca junija. Poleg tega so vanj vgrajeni še nekateri drugi ukrepi, med njimi državne pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za podjetja ter različne oblike pomoči gospodarskim subjektom in drugim upravičencem na več področjih.