»Za vse naše pobude so gluhi.« – »Ne odzivajo se, zavili so se v molk.« – »Storili niso nič, v tujini pa razlagajo, kako je pri nas vse v najlepšem redu. In tu smo zato, ker se s tem stališčem ne strinjamo.« Takšne in podobne izjave je bilo slišati včeraj malo pred tretjo uro popoldne, ko so se na Muzejski ploščadi Metelkova zbirali udeleženci protestne akcije za kulturo, ki jo je pripravil Aktiv delavk in delavcev v kulturi, da bi z njo izrazili nezadovoljstvo z delovanjem ministrstva za kulturo, a tudi s prezirljivim odnosom, ki ga ima ministrstvo do njih. »Ker nam pogosto očitajo, da nič ne počnemo, smo se odločili, da dokažemo nasprotno.«

Prelepljena okna

Več sto udeležencev se je v naslednjih nekaj minutah premaknilo pred bližnjo stavbo ministrstva za kulturo na Maistrovi ulici, kjer so steklene površine pritličja prelepili s kopijami apelov, dopisov in prošenj, ki so jih na ministrstvo v preteklih tednih in mesecih pošiljala različna društva, stanovske organizacije ali neformalne skupine, a so ostali brez odgovora. »Ker so se na ministrstvu zaprli za svoje zidove in jih naše besede na papirju ne dosežejo, smo se odločili, da nekatere od teh pozivov nalepimo na stavbo ministrstva in jim vsaj na ta način zagotovimo vidnost.«

»Povod za današnjo akcijo je bila neodzivnost ministrstva v časih, ki so za kulturo, ki ji že pred pandemijo ni bilo lahko, še precej težji,« je ob tem pojasnila predstavnica aktiva, umetnostna zgodovinarka, kritičarka in profesorica Petja Grafenauer. »V številnih državah Evropske unije so sprejeli posebne ukrepe, ki bodo kulturi in umetnosti pomagali preživeti krizo in se razvijati, medtem ko je slovenska politika na področju žive kulture sprejela le najnujnejše in kratkoročne socialne ukrepe.« Dodala je, da področje že vrsto let čaka na nov krovni zakon o kulturi. »A seveda si želimo, da bi ga napisal minister, ki bi bil odprt za vse veje ustvarjalnosti.«