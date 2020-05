Janša in antinacionalisti z levice na isti strani?

Vprašanje je: Kaj potem? Kaj potem, ko bo ta neizvoljena vlada šla? Ne kaže namreč, da se bo obdržala. Ko se predsednik vlade spušča v javna osebna obračunavanja in žalitve, razkriva svojo nemoč, ne moči, in pomanjkanje državniškega dostojanstva. Kako lahko državo vodi kdo, ki ni državnik? Samo tako, da jo uničuje. Ihta, s katero so se lotili kadrovskih sprememb, razdeljevanja poslov in delitve denarja, ne ustvarja vtisa politične odločnosti in vizije. Spominja na tatove v hiši, ki v naglici grabijo, kar jim pride pod roke. Saj so prav vse vlade doslej z državo ravnale kot s plenom. Ampak to ne opravičuje nobene, tudi te ne.