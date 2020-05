Na Igu je v polnem razmahu izvedba 2,3 milijona evrov vrednega kohezijskega projekta Na-kolih, katerega nosilec je občina, partnerja pa Krajinski park Ljubljansko barje in Inštitut za arheologijo ZRC SAZU. Gradnja koliščarskega naselja, povezovalne poti in interpretacijskega centra bo predvidoma končana poleti prihodnje leto. Medtem ko je stavba, v kateri bo interpretacijski center, že pod streho, so pred štirinajstimi dnevi objavili javno naročilo za gradnjo koliščarske naselbine z zajezitvijo in povezovalno potjo. Rok za predložitev ponudb se je iztekel včeraj, a so ga podaljšali do četrtega junija.

Kot pravijo na občini, je postopek izbire dvotiren, kar pomeni, da bodo najprej izdali odločbe o priznanju sposobnosti potencialnim izvajalcem, v drugi fazi pa bodo izbrali podjetje, ki bo gradnjo tudi izvedlo. Gradnja bo zahtevna, kajti kolišče bodo postavili na pilotih na močvirnatih tleh Krajinskega parka Ljubljansko barje, ki spada v območje Nature 2000 in je hkrati uvrščen na seznam Unescove svetovne kulturne dediščine.