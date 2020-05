V vladnem poročilu o spopadanju z epidemijo je med drugim zapisano, da je takratni premier Marjan Šarec ministru za zdravje Alešu Šabedru preprečeval hitrejše ukrepanje ob začetku epidemije novega koronavirusa oz. da ga je v nekaterih primerih celo aktivno preprečeval.

Janša pa je v ponedeljkovem pogovoru za Novo24TV med drugim povedal, da sta s Šabedrom pred prisego nove vlade komunicirala po različnih kanalih ter da bi lahko v prihodnje to korespondenco objavil ter tako razkril, kaj je Šarec počel takrat še kot premier.

Šabeder je danes v pisnem odzivu za Televizijo Slovenija pojasnil, da je njegova ekipa na ministrstvu za zdravje do zadnje minute delala in v tej krizi se je izkazalo, da so delali v pravo smer. Pa tudi, da so se razmere spreminjale iz ure v uro.

Tudi v stranki nekdanjega premiera Šarca LMŠ so zavrnili Janševe očitke. V pisem odzivu za TVS so zapisali, da »to, da bi Marjan Šarec nekdanjemu ministru za zdravje kar koli preprečeval, vidimo kot še eno izmed lažnih novic Janeza Janše in Nove24«.

Kot je poročala TVS, se Šabeder v zadevo ne želi vmešavati in je v pisnem odzivu pojasnil: »Bilo je korektno in nujno, da novo vlado, ki prihaja v te zelo zahtevne krizne razmere, o številu obolelih in ostalih pomembnih dogodkih sproti obveščamo in se o ukrepih skupaj usklajujemo. To je tudi glavna vsebina teh sporočil.« Takrat so namreč vladale skoraj vojne razmere, je dejal Šabeder.