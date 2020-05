Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) poleg splošnih priporočil za preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom - med drugim pogosto umivanje ali razkuževanje rok, higiena kihanja in kašlja, izogibanje stikov v primeru znakov okužbe dihal - za športno vadbo priporoča, naj bo razpored vadbe različnih skupin pripravljen tako, da se vadbe med seboj časovno ne prekrivajo in da se različne skupine vadečih med seboj ne srečujejo.

Vsi rekviziti, oprema in naprave, ki se uporabljajo med vadbo, morajo biti predhodno ustrezno razkuženi. V športni objekt in na površine je treba vstopati posamezno na razdalji najmanj 1,5 oz. 2 metra. Udeleženci si morajo umiti ali razkužiti roke ob vstopu v objekt in še enkrat neposredno pred vstopom na športno površino, to morajo storiti tudi neposredno po vadbi in ob odhodu iz objekta.

V zaprtih prostorih morajo vsi (trenerji in udeleženci) ves čas nositi masko, razen med vadbo. Poleg udeležencev naj bodo med vadbo prisotne samo osebe, ki morajo biti nujno prisotne za izvedbo vadbe, svetuje NIJZ.

Udeleženci in trenerji naj med seboj vzdržujejo medsebojno razdaljo dva metra oz. več, če gre za vrste športa s hitrimi gibi in veliko hitrostjo. Medosebna razdalja glede na vrsto rekreativne športne aktivnosti med gibanjem mora biti tolikšna, da se prepreči kapljični prenos z ene osebe na drugo - NIJZ svetuje, da to določi določi specialist medicine dela, prometa in športa, ki naj oceni tudi potrebno površino športnega objekta oz. igrišča za posameznega udeleženca.

V zaprtih dvoranskih prostorih naj bo skupina čim manjša, svetuje NIJZ, saj je možnost prenosa virusa manjša, če je manj udeležencev na površino športnega objekta oz. igrišča in je s tem večja njihova medosebna razdalja. Svetuje vsaj od 1,5 oz. 2 metra razdalje v mirovanju in več metrov v gibanju.

Pri kontaktnih rekreativnih športih in športih v dvojicah je zaradi bližine možnost prenosa okužbe med udeleženci velika. Zato NIJZ priporoča, da se te vrste rekreativnih športnih dejavnosti predvsem v zaprtih prostorih za zdaj še ne izvajajo. Izvajajo naj se samo individualno.

Udeleženci naj v največji možni meri uporabljajo vsak svoj športni rekvizit, rekvizitov za individualno vadbo naj si ne izmenjujejo. Za pripravo in odstranitev rekvizitov za vadbo naj skrbijo izključno prisotni strokovni delavci, ki si morajo med vadbo večkrat umiti ali razkužiti roke.

V času odmorov med vadbo si mora vsak udeleženec najprej umiti ali razkužiti roke, uporabljati lastno brisačo, plastenko ali drug pripomoček ter ohranjati razdaljo dva metra od drugih udeležencev. Po končani vadbi naj vsak udeleženec odnese s športne površine in objekta vse osebne stvari in odpadno embalažo.

Strokovni delavci naj pospravijo skupne rekvizite in jih ustrezno razkužijo. Po končani vadbi je treba očistiti ali razkužiti tudi tla objekta ter predmete in površine, ki se jih pogosto dotika. Neposredno po končani vadbi in pred odhodom z vadbene površine naj si vsi udeleženci ponovno umijejo ali razkužijo roke, nato naj čim prej zapustijo športni objekt in površine.

Tuše je treba čistiti in razkuževati po vsakem uporabniku ter jih stalno zračiti. Če to ni možno, NIJZ odsvetuje njihovo uporabo. Garderobe je treba čistiti in razkuževati po vsakem uporabniku, osebe naj se gibljejo tako, da je ves čas zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra. Število oseb, ki se v sanitarnih prostorih lahko hkrati zadržujejo, naj bo prilagojeno velikosti prostora oz. naj v prostor osebe vstopajo posamično.

NIJZ opozarja, da se zaradi intenzivne fizične aktivnosti, hitrega gibanja in pospešenega dihanja sprošča večja količina kapljic iz ust in potencialno tudi novega koronavirusa, zato je tveganje za prenos okužbe zlasti v zaprtih prostorih večje. Z doslednim upoštevanjem priporočil je možno tveganje za prenos virusa zmanjšati, ne pa popolnoma izključiti. "Zato predlagamo, da se rekreativne športne dejavnosti v zaprtih prostorih, razen individualnih, za zdaj še ne izvajajo. Odločitev o tem je izključno odgovornost vseh udeleženih," še navaja NIJZ.