Policist Sandi Sheikha je Človek – z veliko začetnico

Ob vsem pogromu politikov iz stranke SDS zoper policista Sandija Sheikha sem se spomnil navedenega policista iz PP Grič, ki je pomladi leta 2013 obravnaval prometno nesrečo, v kateri sem bil udeležen kot motorist, ko mi je traktorist na glavni cesti pri Belinki zaprl pot. V tej nesreči sem se poškodoval, s kraja prometne nesreče me je odpeljal rešilec. Moram reči, da je bil policist motorist Sandi Sheikha pri obravnavi prometne nesreče izredno korekten. Najbolj pa me je presenetil naslednji dan, ko me je poklical po telefonu in me povprašal po počutju. Bil sem izredno presenečen, spraševal sem se, ali je bil ta klic posledica motoristične solidarnosti, saj se je tudi sam z motorjem pripeljal na obravnavo prometne nesreče, ali pa je bila ta človečnost kar v njem.