Nato je Janša v parlamentu in celo na BBC razlagal, da je naša država pri brzdanju epidemije najuspešnejša v Evropi, kar je seveda navadna laž. Slovenija po podatkih Worldometra spada kvečjemu v sredino držav v Evropi po uspešnosti boja proti covidu-19. Kljub takšni pompozni samohvali Janše nam sosednja Avstrija še vedno ne dovoli svobodnega vstopa v to državo, čeprav je vsem sosednjim državam, razen Italiji, to omogočeno. Enako nas na tako listo odobrenih 21 držav ni uvrstila niti Grčija, pa tudi Hrvati izvajajo na meji birokratske postopke, ki omejujejo vstop slovenskim državljanom.

To je torej cena lastne samohvale, ki jo razglaša Janša, in se potrjuje stari ljudski rek: »Lastna hvala se pod mizo vala«.

Gorazd Cuznar, Črnomelj