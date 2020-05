Poslanec SDS Branko Grims je na današnji seji DZ ocenil, da bo pandemijo novega koronavirusa Evropa zelo hitro premagala, medtem ko se vprašanje nezakonitih migracij niti še ne začenja. Predlog za aktivacijo izjemnih pooblastil vojske pri širšem varovanju državne meje bo po njegovih besedah treba obnoviti oz. ponoviti.

Robert Pavšič iz LMŠ je poudaril, da zaupajo policistkam in policistom ter vojakinjam in vojakom. "Glede na dogajanja v zadnjih tednih pa ne zaupamo vam," je poudaril. Spomnil je, da so v LMŠ v zvezi s tem koaliciji podali več pobud, ki pa niso bile sprejete.

Poslanec SD Matjaž Nemec se je med drugim vprašal po utemeljenosti argumenta, da naj bi se varnostne razmere poslabšale. V minulih tednih so bili prebivalke in prebivalci Slovenije "zaprti med štiri stene". Zaprte so bile državne meje evropskih držav in se šele zdaj počasi odpirajo, je opomnil. Tudi trenutne razmere po njegovi oceni kažejo, da vojske z dodatnimi pooblastili na meji ne potrebujemo.

V SMC so medtem aktivacijo dodatnih pooblastil vojski podpirali. Poslanka Monika Gregorčič je danes ponovila, da je predlog vseboval tudi njihove pripombe, in spomnila, da je vseboval vrsto varovalk, ki ta izjemna pooblastila omejujejo in njihovo izvajanje nadzorujejo.

Nasprotno pa je Boštjan Koražija iz Levice ocenil, da vlada "straši, da prihaja nov begunski val", vendarle pa po njegovih besedah ni na vidiku kakšne ponovitve leta 2015. Obregnil se je tudi ob druga ravnanja vlade in ji očital, da se ukrepi spreminjajo "z danes na jutri" in brez strokovne podlage.

Poslanec NSi Andrej Černigoj je na drugi strani pojasnil, da se nanje obračajo številni prebivalci iz obmejnih občin, ki opozarjajo na nesprejemljiva ravnanja migrantov. Opozoril je, da se utegne z odpiranjem meja in toplejšim vremenom kljub zatišju v zadnjih tednih število nezakonitih prehodov meje v prihodnje zoper okrepiti.

Maša Kociper iz SAB je dejala, da so bili v stranki ves čas pripravljeni prisluhniti pojasnilom policije in ministrstva, če bi bila v nekem trenutku aktivacija dodatnih pooblastil vojske na mestu. Vendarle pa so danes razmere drugačne, migrantski pritisk je manjši, tako da ugotavlja, da je bila odločitev, da se člen ne aktivira, pravilna.

Po besedah Franca Jurše iz DeSUS je vsakršno nezaupanje ali dvom v strokovnost dela vojske ali policije odveč. "Biti vojak ali policist ne pomeni samo opravljati tega poklica, temveč tudi živeti zanj," je poudaril.

Jani Ivanuša (SNS) je dodal, da ne bi smeli dopustiti, da morajo ljudje ob meji svoje življenje in premoženje varovati sami. "Naši vojaki in policisti so na nevarnosti pripravljeni, medtem ko ljudje, ki bivajo ob meji, na nevarnosti niso pripravljeni, zato je prav, da jih zaščiti država," je dejal.