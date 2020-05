Osnovni vzrok za to spremembo je v sestavi prebivalstva. V letu 2010 je bilo med državljani Slovenije štiri odstotke tujih, ki so prihajali iz 135 držav, na začetku tega leta pa jih je bilo skoraj še enkrat toliko oz. 7,5 odstotka, prihajali pa so iz 159 držav, so zapisali na Statističnem uradu RS (Surs).

Z naraščanjem deleža tujcev se seznam različnih imen daljša, saj svojim potomcem dajejo imena, ki so običajna v njihovih državah. Naslednji vzrok je kombiniranje oz. sestavljanje imen. O drugih vzrokih pa statistiki samo ugibajo. Ti so lahko moda, slovenjenje tujih imen, prevzemanje imen iz drugih okolij, izmišljanje imen, numerologija itd, so navedli.

Na začetku tega leta so bili prebivalci Slovenije poimenovani z 28.035 moškimi in 30.126 ženskimi imeni.

Število unikatnih imen se je v desetih letih povečalo za 8126, in sicer z 32.631 na 40.757. Med vsemi imeni je takih 70 odstotkov, pred desetimi leti jih je bilo 68 odstotkov. Med temi je veliko tujih imen z dvema enakima črkama, največ pa je sestavljenih iz dveh imen.

V 2010 je bilo imen, ki jih je imelo po najmanj 20.000 prebivalcev, sedem, zdaj so taka imena tri, in sicer Marija in Ana ter Franc. Frekvenca imen Janez, Anton, Ivan in Jožef se je znižala pod 20.000, so navedli.