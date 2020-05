Sodobne serije kopalniške opreme tako v ospredje postavljajo visoko raven udobja in širok nabor uporabnosti posameznih kopalniških elementov, kar omogoča različne kombinacije za oblikovanje kopalnice po meri vsakega posameznika ali družine. Zato »po meri« ne pomeni le merilo v centimetrih!

S sodobno kopalniško opremo lahko danes vsako kopalnico oblikujete skladno s svojimi željami in poudarkom na uporabnosti. S širokim naborom izdelkov, ki združujejo različne oblike in dimenzije tuškabin, umivalnikov, umivalnikov za goste, kopalnih kadi, bidejev, WC-školjk in WC-školjk brez roba za lažje čiščenje …, so ponudniki kopalniške opreme ustvarili idealno ponudbo za vse okuse in izzive.

Čistoča je ključna Poleg elegantnega videza in funkcionalnosti je čistoča kopalnice v vsakem primeru ključna, da se v njej počutimo dobro. Je pa to hkrati prostor, ki ga je najtežje očistiti in nam predstavlja eno najbolj nadležnih domačih opravil. Naše življenje lahko znatno olajšamo s primerno izbiro sanitarnih elementov, ki poleg estetike ponujajo še praktičnost. Čiščenje kopalniških prostorov občutno olajšajo primerna sanitarna tehnika, ki je skrita v steno, stenski elementi, ki se ne dotikajo tal, straniščne školjke brez roba, breznivojske prhe in praktično pohištvo, ki skrije vse kozmetične pripomočke, na katerih se sicer lahko nabira prah. Vseeno so priročne odlagalne police še vedno dobrodošle. Podometni sistemi so dober in že preizkušen način za boljšo zasnovo kopalnice tako z vidika oblikovanja kot tudi lažjega čiščenja. Splakovalni kotliček denimo, na katerem se sicer običajno nabira prah, je lahko skrit v steni, kar že pomeni manj površin za čiščenje. Tudi stenske straniščne školjke ki se ne dotikajo tal, so danes standard, saj omogočajo lažje čiščenje celotne kopalnice, vključno s tlemi. Enako velja za stensko kopalniško pohištvo, ki prav tako omogoča, da bodo tla prosta in zato lažje očiščena. Nova aktualna zgodba pri opremi kopalnic so straniščne školjke brez roba. Niso samo prijetne na pogled, ampak je čiščenje posebno enostavno. Te školjke predstavljajo genialnost v sodobni kopalniški keramiki, saj popolnoma odpravljajo vse notranje robove, torej elemente, na katerih se lahko kopičijo mikrobi in ki lahko ovirajo čiščenje. Zaradi posebne keramične glazure, ki je popolnoma gladka in brez por, je čiščenje še dodatno olajšano.