Črnogorski premier Duško Marković je v ponedeljek sporočil, da bodo junija odprli meje za tiste države, kjer je število okuženih z novim koronavirusom manjše od 25 na 100.000 prebivalcev. Med državami je navedel Hrvaško, Slovenijo, Avstrijo, Nemčijo, Madžarsko, Albanijo in Grčijo.

Provladni portali v Srbiji so odločitev črnogorske vlade predstavili kot napad na Srbijo, Črno goro pa obtožili, da je fašistična in rasistična država. Glavni krivec za odločitev je po njihovem predsednik Črne gore Milo Đukanović, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Srbska premierka Ana Brnabić je v odzivu dejala, da Srbija ne bo sprejemala povračilnih ukrepov proti Črni gori in da ne bo zaprla meja za črnogorske državljane, tako kot je to storila Črna gora za srbske. Še tesneje pa bodo njene meje ostale zaprte za "črnogorske mafijce in kriminalne klane", je dejala v ponedeljek zvečer za televizijo Pink.

"Takšen odnos črnogorskega premierja je poslal jasno sporočilo državljanom Srbije. Prosim državljane, naj v čim večjem številu in čim dlje ostanejo v Srbiji" in naj "ne gredo tja, kjer niso zaželeni", je dodala.

Srbski zunanji minister Ivica Dačić je za časnik Blic ocenil, da gre za smešno in nesmiselno odločitev Podgorice ter da Črna gora z zaprtjem meja za Srbe sama sebi povzroča škodo. Po podatkih črnogorskega statističnega urada je bilo sicer leta 2018 34,4 odstotka tujih turistov v Črni gori iz Srbije, BiH, Kosova in Rusije.

Oglasil se je tudi srbski član predsedstva BiH Milorad Dodik, ki meni, da odločitev o zaprtju meja za Srbe iz Srbije in Republike srbske v BiH kaže na negativen odnos črnogorskih oblasti do srbske skupnosti in Srbske pravoslavne cerkve. Meni, da si želi Podgorica z zapiranjem meja olajšati reševanje problemov s srbsko skupnostjo v državi, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Črnogorski premier Marković je omenjeno odločitev o odprtju meja v juniju sporočil potem, ko je država v ponedeljek objavila, da je prva država v Evropi brez koronavirusa. Že 20 dni zapored namreč v Črni gori niso potrdili nobene nove okužbe, niso imeli tudi nobenega aktivnega primera okužbe.

Črnogorske zdravstvene oblasti so napovedale, da bodo razglasile konec epidemije, ko v državi 28 dni zapored ne bodo potrdili nobene nove okužbe. To bi se lahko zgodilo 2. junija.

Odnosi med Srbijo in Črno goro so napeti od letošnje uveljavitve za Srbsko pravoslavno cerkev (SPC) spornega zakona o svobodi veroizpovedi v Črni gori, v skladu s katerim naj bi SPC odvzeli lastništvo nad okoli 700 verskimi objekti v državi. Uradni Beograd in SPC trdita, da je zakon uperjen samo proti SPC, ki ji želi Podgorica "odvzeti cerkve in samostane".