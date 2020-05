Plenković je po ponedeljkovem obisku gradbišča izrazil zadovoljstvo, da dela potekajo. Kot je pojasnil, se časovni zamik obeta predvsem zato, ker hrvaški strokovnjaki zaradi pandemije ne morejo opraviti nadzora jeklenih konstrukcij mostu, ki jih izdelujejo na Kitajskem. Od tega nadzora je odvisen tudi prevoz konstrukcij do gradbišča, na katerem je že videti stolpe bodočega mostu.

Na gradbiščih na Pelješcu je približno 600 delavcev kitajske družbe China Road and Bridge Corporation (CRBC) in še približno 200 delavcev avstrijskega Strabaga, ki gradijo 12 kilometrov vpadnic na most - vključno z dvema predoroma, dvema mostovoma in viaduktom.

Grško podjetje Avax pa še ni začelo del na 18 kilometrih obvoznice pri kraju Ston ob stičišču polotoka s celino. Plenković pričakuje, da bo tudi grška družba v mesecu dni začela graditi svoj del hrvaškega projekta cestne povezave s skrajnjim jugom države.

V javnem podjetju Hrvatske ceste so zatrdili, da so pripravljeni na vse scenarije, vključno s tistim, da bi bil most dokončan za promet precej pred posodobitvijo in izgradnjo vseh načrtovanih cest na Pelješcu. Med drugim načrtujejo ureditev lokalne ceste na polotoku, ki bo omogočala prometno povezavo med Pločami in Dubrovnikom. V tem primeru ne bo več treba uporabljati cest, ki do skrajnjega juga Hrvaške vodijo čez ozemlje Bosne in Hercegovine.

Gradnja mostu na Pelješac je največji infrastrukturni projekt na Hrvaškem. Vrednost celotnega projekta skupaj s povezovalnimi cestami je 420 milijonov evrov, pri čemer 85 odstotkov prispeva EU iz kohezijskih skladov.