»V Narodni in univerzitetni knjižnici smo z velikim veseljem sprejeli novico, da bo vlada uvrstila projekt NUK II v program pomembnih državnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji. Končno smo prišli na prvi tir,« je zapisal ravnatelj NUK Viljem Leban.

Dodal je: »Naša več desetletna prizadevanja za izgradnjo nove nacionalne knjižnice naj bi kmalu obrodila sad: ustanova, ki hrani spomin Slovencev, bo dobila ustrezne prostore.«

Arhitekt Matija Bevk, soavtor projekta NUK II, zasnovanega v biroju Bevk Perović arhitekti, pa je poudaril, da je NUK II »nacionalno pomemben projekt, na katerega se čaka že zares zelo dolgo, zato je absolutno prav, da bo uvrščen na seznam prioritetnih projektov«.

»Pozdravljam uvrstitev NUK II med infrastrukturne projekte državnega pomena. Do sedaj je bil ta položaj rezerviran za večje gradbene infrastrukture, kot so avtoceste in podobno. Prepoznavanje kulturnega projekta kot esencialne infrastrukture je zrela, napredna odločitev,« so njegove besede povzeli v sporočilu za javnost. Dodal je, da je gradbeništvo eden glavnih stebrov za splošni zagon gospodarstva. Zato so učinkoviti in dobri postopki pridobivanja dovoljenj ključni za njegov uspeh.