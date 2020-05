Slepi in brezzobi – idealni državljani

Veliko stvari v zvezi z zdravstvom v tej krizi, ki se je začela kot zdravstvena, a je za seboj logično potegnila ekonomsko in po nemarnem tudi politično krizo, je bilo čudnih. Začelo se je z lomastenjem po NIJZ; v dveh mesecih so se v vodstvu zvrstili kar trije: prva direktorica Nina Pirnat je bila za vladajoče preblaga, drugi, Ivan Eržen, do oblasti preveč kritičen in končno so ustoličili katastrofičnega Milana Kreka, ki nas je, da bi razveselil Vodjo, strašil z zdesetkanjem prebivalstva, nato pa po opravljeni nalogi utihnil, ker nima povedati nič več.