Devetinštiridesetletni Cummings in njegova žena sta se zadnjega marca, ko sta bila okužena z novim koronavirusom, skupaj s svojim štiriletnim otrokom iz Londona odpeljala na 400 kilometrov oddaljeno posest njegovih staršev pri Durhamu. S tem je Cummings kršil vsa glavna karantenska navodila. Opozicija, mediji in celo številni poslanci Johnsonove konservativne stranke zahtevajo njegov odstop, Johnson in njegovi ministri pa tekmujejo pri njegovi obrambi.

Johnson je zelo navezan na Cummingsa, nekdanjega brexitskega stratega in direktorja uspešne kampanje Glasujte za odhod, ki ga Britanci poznajo tudi po izjemnem nesmislu za oblačenje. Kot glavnega svetovalca ga je zaposlil julija lani, takoj ko je postal premier. Britanci, ki jim je zares znanih le malo svetovalcev premierjev in vlade, so bili danes priča nevsakdanji tiskovni konferenci Cummingsa, za katerega mnogi mislijo, da je ideološki premier v (Johnsonovi) senci. Johnson ga je v nedeljo branil, kot bi branil sebe. Danes se je branil sam. Na vse mogoče načine je razlagal, da v bistvu ni kršil karantenskih pravil, čeprav tako mislijo samo on, Johnson in nekateri njegovi ministri. Očitno gre za dvojna merila. Ena, ki veljajo za tiste pri oblastnem koritu, in druga, ki veljajo za vse druge.

Železna lady Margaret Thatcher, ki je prva imela javnosti zelo znanega vplivnega svetovalca, je trdila, da svetovalci svetujejo, ministri pa… odločajo. Dominic Cummings, politični strateg, ki je verjetno najbolj kriv ali zaslužen za brexit, očitno ne samo svetuje, ampak tudi odloča. Tudi o pandemiji novega koronavirusa. Cummings je avtor prvega gesla bitke s koronavirusom: Ostanite doma, zaščitite državno zdravstvo, rešujte življenja. Z ženo sta zadnjega marca zelo očitno kršila vsa glavna pravila karantene. On naj bi jih potem še dvakrat aprila. Johnsona so zasuli s pozivi, naj ga odstavi, če ne bo sam odstopil, pa si tega ni upal narediti. Kot ni nič naredil, ko je pravila kršil stanovanjski minister, milijonar s štirimi domovi, Robert Jenrick. Niti na misel pa mu ni prišlo, da bi branil znanstvenika, svetovalca vlade Neila Fergusona, ki je kršil pravila, ko ga je najmanj dvakrat obiskala poročena ljubica. Cummingsa pa je Johnson odločno branil.

Obisk brez odstavitve ali odstopa

Mnogi so mislili, da je Johnson Cummingsa v nedeljo »povabil« na Downing Street 10, kjer je ostal več kot tri ure, da bi ga odstavil, če ne bi hotel odstopiti. »Imel sem izčrpne pogovore na štiri oči z Dominicom Cummingsom in sklenil, da z ženo nista imela druge možnosti, kot da sta odpotovala, da bi našla pravo vrsto otroškega varstva, ker sta bila tik pred tem, da ju onesposobi koronavirus. Sledil je instinktom vsakega očeta in vsakega starša,« je dejal Johnson, ki mu mnogi očitajo, da je v bistvu spet lagal.

Milijoni Britancev so zaradi pandemije sledili vladnim pravilom, ne pa svojim instinktom. Novi vodja opozicijskih laburistov Kierm Starmer je ocenil, da premier ni razumno razlagal pravil karantene, ko je branil Cummingsa, in dodal, da to sam ve. Starmer pravi, da bi Cummingsa nemudoma odstavil, če bi bil on premier. In zahteva preiskavo. »To je bil za premierja orjaški test, na katerem je padel. Ni odpustil Cummingsa. Milijone ljudi po državi je sprejemalo najtežje odločitve, da ne obiščejo svojcev, od katerih so bili nekateri bolni, drugi so umirali, in odločitve, da ne gredo na pogrebe. Zaslužijo si boljše odgovore, kot ji je dal premier,« je dejal Starmer.

Johnson je zvenel, kot bi hrbtenico in politični kompas pustil doma in kot bi se bal reči kaj takega, kar bi mu svetovalec Cummings zameril. Cummings veliko ve, tudi o začetnem počasnem odzivu na pandemijo, pri katerem so dali prednost ekonomiji, ne pa javnemu zdravju. Zato je po nepotrebnem umrlo na tisoče ljudi. To je bila njegova ideja. Kot je bila njegova ideja uvedba stroge karantene. Svetovalci naj bi svetovali…