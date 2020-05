»Otroke vedno učimo o nevarnostih zunanjega sveta, pri čemer pozabljamo, da lahko otroci sami sebe izpostavijo nevarnosti v lastnem domu, če so aktivni na spletu. Poleg tega otroci še niso osvojili vsega potrebnega znanja in veščin, da bi lahko bili varni v internetnem okolju. Zlasti zdaj, ko otroci na spletu preživijo več časa kot kadar koli prej, je treba ozavestiti to vprašanje in otrokom dati potrebne nasvete, da se zaščitijo pred spletnimi plenilci,« je ob včerajšnjem mednarodnem dnevu pogrešanih otrok izpostavil Damjan Miklič iz uprave kriminalistične policije, ki je hkrati tudi predsednik evropske mreže policijskih strokovnjakov za pogrešane osebe.

Kdo se skriva za »prijateljem«? Otroci so za spletne plenilce lahka tarča. »Živjo, kdo si?« je lahko zelo nedolžno otroško vprašanje na kakšen prijazen pozdrav neznanca z »luštno fotko«. Le dva klika stran je »luštna fotka« našega otroka lahko že na trdem disku plenilca. Od tam naprej je spekter zlorab neomejen. Spletna prijateljstva z ljudmi, ki jih osebno ne poznamo, so lahko še posebno nevarna, opozarja policija. Sploh ko gre za deljenje fotografij. Podobno velja za videoposnetke, pa tudi neposredne pogovore v živo, ki jih oseba z zli nameni na drugi strani hitro in enostavno posname in nato počne z njimi, kar želi. »Hkrati s klikom pošlji ali objavi izgubimo nadzor nad fotografijo. Nikoli več je ne dobimo nazaj,« je znano opozorilo, ki ga velja otrokom, sploh najstnikom, povedati večkrat.