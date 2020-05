25. Slovenski dnevi knjige, ki vsako leto opozarjajo na pomembnost branja, so se kot mnogi drugi festivali letos pretežno preselili na medmrežje. Na spletni strani www.dneviknjige.si bo vse do nedelje mogoče obiskovati virtualna branja in okrogle mize. Dopoldnevi bodo osrediščeni okoli otroške in mladinske književnosti, ob popoldnevih bodo na svoj račun prišli zahtevnejši bralci, ob večerih se bomo lahko s knjigami zazibali v sanje, obljubljajo v Društvu slovenskih pisateljev.

Za vsakogar nekaj Že jutri dopoldan se bodo lahko najmlajši, ki jim je epidemija pokvarila načrte na igrišču, s pravljico odpravili okoli sveta, njihovi nekoliko starejši kompanjoni pa se bodo podali v svet ilustracije sodobne slovenske literature. V petek jim bodo iz svojih knjig brali razni mojstri besede, na primer Milan Dekleva iz slikanice Knjigožer, v soboto pa jih med drugim čaka spletni ogled predstave kamišibaj gledališča Rumeno čudo. Odrasli knjigoljubi bodo jutri ob 17. uri lahko prisluhnili virtualni okrogli mizi o častnem gostovanju Slovenije na bolonjskem (2021) in frankfurtskem (2022) knjižnem sejmu, uro pozneje pa bo na voljo debata o prevajanju fantazijske književnosti. Četrtkova okrogla miza bo posvečena pomenu nagrad za samozaposlene v kulturi, kjer bodo ob literatih sodelovali tudi arhitekt Tomaž Krištof in intermedijski ustvarjalec Borut Savski, petek obeta refleksijo (urednika Andreja Blatnika, kritika Aljaža Krivca…) literature v času epidemije in po njej. Nedelja v tem sklopu obljublja mečevanje med knjižnimi blogarji in literarnimi kritiki, ki bodo poskušali dognati, komu bolj sledi bralec in komu stroka. Vsak dan ob 19. uri bo v sodelovanju z revijo Adept čas za vstop v deželo mlade slovenske dramatike avtorjev, kot sta Katja Gorečan in Urška Sajko. Ob 20. uri bo vsakič mogoče prisluhniti sodobnim slovenskim zvočnim pravljicam Lahkonočnicam, ki so jih posneli slovenski dramski igralci v sodelovanju s stanovalci domov starejših občanov. Večerni izklop pa si lahko te dni ob 21. uri privoščimo ob poslušanju branja mnogih uveljavljenih slovenskih piscev; že jutri bosta to Maja Gal Štromar in Feri Lainšček.