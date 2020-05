Šest let zapora Elbasanu Destaniju in dve leti in pol Arditu Ademiju, takšen je še nepravnomočen epilog sojenja zaradi tragične prometne nesreče, ki se je septembra 2014 zgodila na Viru pri Domžalah in v kateri je umrl 22-letni domačin Jordan Latas. Če bo sodba obveljala tudi na višjem sodišču, ju čaka tudi stranska kazen prepoved vožnje motornega vozila B-kategorije: dveletna za Destanija in poldrugo leto za (poklicnega voznika) Ademija. »Dirkanje oziroma izživljanje na cesti je strogo kaznovano. Za to obstajajo urejena in plačljiva dirkališča, na katerih bi lahko izživela svoje želje po hitrosti,« je bila do njunega vedenja kritičnega predsednica senata Deja Kozjek.

Trinajstega septembra 2014 okoli 15.40 je Jordan Latas s hondo civic zapeljal s parkirišča nasproti trgovine Tuš na Viru levo na prednostno Papirniško cesto. Po njej sta takrat pridivjala dva voznika in že naslednji trenutek je strahovito počilo. Destani je z audijem A6 silovito trčil v hondo, ki jo je odbilo v hidrant, prometni znak in betonsko ograjo bližnje hiše, nato pa dvignilo v zrak. Potem je spet zadela v Destanijev avto in nekaj trenutkov kasneje je bil Latas mrtev.

Najmanj 160 kilometrov na uro Po trditvah tožilstva, s čimer se je na koncu strinjalo tudi sodišče, je bil v času trčenja Destani na levem voznem pasu, torej pasu, namenjenem vozilom iz nasprotne smeri. Že najmanj 300 metrov pred nesrečo je vozil vzporedno z audijem A4, ki ga je po (pravem) voznem pasu vozil Ademi. Sodišče je dalo prav tožilki Jride Mršnik Poljšak, da sta med seboj tekmovala, kdo je hitrejši. Onadva sta sicer to vseskozi zanikala. Zagovarjala sta se, da sta bila pred tem res v istem lokalu, a ne skupaj, saj sta se poznala le na videz. A je senat verjel trem pričam, ki so opazovale dogajanje pred nesrečo. Ena je stala na bližnji avtobusni postaji, druga na balkonu, tretja je vozila in sta jo obtožena prehitela. Destanijev zagovornik Kristijan Prostran je sicer njihova pričevanja ocenil za neverodostojna, njihovi opisi naj se ne bi ujemali, predvsem časovno ne. Toda sodnica Kozjekova je ta argument zavrnila, češ da v taki situaciji ni nič čudnega, če človek izgubi natančen občutek za čas. Če je obramba ugovarjala večini očitkov tožilstva, pa ni mogla dejstvu, da je dvojica pred nesrečo vozila veliko prehitro. Na odseku z omejitvijo 50 kilometrov na uro je po izračunih dveh različnih sodnih izvedencev Destani vozil najmanj 160 kilometrov na uro. Ademijeve hitrosti nista mogla izračunati, sta pa upoštevaje izjave prič o skoraj vzporedni vožnji potrdila, da je tudi on vozil približno enako hitro. Na tak način pa nista ogrozila le Latasa, pač pa tudi številne druge udeležence v prometu, je razsodilo sodišče: voznike in ljudi na pločniku, kajti zgodilo se je v bližini trgovine, avtobusne postaje in prehoda za pešce. In konec koncev sta ogrozila tudi sopotnika v Ademijevem avtu. Zaradi vsega tega so ju obsodili naklepnega kaznivega dejanja nevarne vožnje, ne pa milejšega kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, kot je sodišče skušal prepričati zagovornik Prostran. »Zavedala sta se, kaj se lahko zgodi, če predrzno in brezobzirno kršita pravila, pa nista naredila nič, da se to ne bi zgodilo,« je odločitev senata pojasnila sodnica.