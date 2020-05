V gostinskem lokalu kršil javni red in mir, nato pa še grozil policistu

Občan Murske Sobote je minuli petek v popoldanskem času v gostinskem lokalu kršil javni red in mir ter ni upošteval ukazov policistov. Ti so zato zoper njega uporabili prisilna sredstva in mu odredili pridržanje, kršitelj pa je med postopkom policistu grozil, da ga bo ubil, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.