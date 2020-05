Kim Young-hee se bori za pravice delavcev v podjetju Samsung. Južnokorejski konglomerat in multinacionalno podjetje ima sedež ravno v Seulu. Podjetje je močno zaznamovalo njegovo življenje, ko so ga pred približno 30 leti odpustili, ker je skušal ustanoviti sindikat delavcev. Vse od takrat protestira in je odločen, da ne bo odnehal, dokler Samsung ne bo izboljšal delovnih pogojev in dal delavcem ustrezne pravice.

»Celo življenje sem bil predan podjetju. Na začetku nisem mogel spati več kot teden dni, saj nisem vedel, ali bom lahko karkoli dosegel proti Samsungu. Ne mislim odnehati. Raje umrem, kot da se sedaj ustavim. Če preneham zdaj, kdo se bo naprej boril,« je za BBC povedal Kim. Večkrat se njegovemu protestu pod stolpom pridružijo drugi protestniki, med njimi tudi sedanji in nekdanji delavci v podjetju Samsung.

»Varnost gospoda Kima je naša prioriteta in sodelovali bomo v pogajanjih. V nasprotju z nekaterimi navedbami je bil gospod Kim odpuščen v skladu s pravili družbe. Samsung obžaluje trenutno stanje in poskuša rešiti nerešeno vprašanje,« so se odzvali iz podjetja.