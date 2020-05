Tiskovni predstavnik Eurowingsa iz skupine Lufthansa je danes priznal, da na letališču v Düsseldorfu niso preverili, ali je letališče na Sardiniji odprto, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Letalo Airbus A320 s samo dvema potnikoma na krovu je tako v soboto krenilo z letališča v Düsseldorfu, ker pa jim na Sardiniji niso dovolili pristati, se je vrnilo nazaj. V okviru rahljanja ukrepov zaradi epidemije novega koronavirusa je namreč predvideno, da se bo letališče Olbia znova odprlo šele 24. junija.

Tiskovni predstavnik Eurowingsa je priznal, da bi morali vpleteni to vedeti, saj je bil podatek na voljo na standardnem obvestilu za pilote. Nesrečna potnika so nato premestili na drug let, še poroča dpa.