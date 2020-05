»Vi potrebujete ljudi, kot sem jaz. Zato da lahko nato z vašim prekletim prstom pokažete name in rečete – to je slab človek.« Res je, film očitno potrebuje filme o gangsterjih. Zgodbe nasilnih ljudi, ki jih ambicija najprej po hitrem postopku dvigne na vrh sveta, potem pa jih strmoglavi nazaj na zemljo. Filmske pripovedi o priseljencih v ZDA, ki po hitrem postopku postanejo alfa kriminalci in jih nato pokopljejo lastne napake, so žanrska stalnica. Prvega Brazgotinca smo v režiji Howarda Hawksa in Richarda Rossona dobili leta 1932, a še mnogo bolj smo si 50 let kasneje zapomnili predelavo Briana De Palme iz leta 1983, v kateri je blestel Al Pacino. Po italijanskem priseljencu v Chicagu in kubanskemu priseljencu v Miamiju pa je očitno čas za nov film, po Toniju Camonteju in Toniju Montani je čas za novega gangsterja.

Producentska hiša Universal Pictures vsaj od leta 2011 krmari po razburkanih valovih. Producent De Palmovega BrazgotincaMartin Bregman naj bi ponovil svojo vlogo, a je umrl predlani, zamenjal ga bo Dylan Clark (Vzpon planeta opic). Režiserja zadnjih filmov franšize Harry Potter Davida Yatesa naj bi sprva nadomestil Čilenec Pablo Larrain (Jackie, Klub), zatem se je šušljalo o Antoinu Fuqui (Dan za trening, Sončeve solze), pred časom pa so zanesljivi filmski portali poročali, da bo filmu kot kaže nazadnje dirigiral Luca Guadagnino, ki si je pred tem za dramo Pokliči me po svojem imenu (2017) prislužil nominacijo za glavnega oskarja. 48-letni Palermčan se je nato leto kasneje proslavil še z izjemno predelavo Argentove kultnice Suspiria. Filmske apetite sicer dviguje tudi podatek o scenariju. Sprva je bil pripisan Davidu Ayerju (Hitri in drzni, Zadnji obhod), kasneje Paulu Attanasiu (Kviz, Donnie Brasco), sedaj pa bosta pisanje prevzela brata Joel in Ethan Coen (Ni prostora za starce, Fargo). Novi film se bo kajpak zgledoval po obeh predhodnikih, dogajanje pa bo postavljeno v Los Angeles, kjer naj bi svoji ambiciji tokrat sledil mehiški prevarant. O igralcih pa zaenkrat razen ugibanj ni znanega praktično nič.