Pred vhodom v Polikliniko je, odkar je ponovno odprla vrata, gneča vsak dan. Največja obremenitev s pacienti na vstopni točki je zjutraj, ko je naročenih tudi največ pacientov. Gre predvsem za paciente, ki morajo zaradi narave posegov in preiskav biti tešči. Kot opozarja koordinatorica v zdravstveni negi, diplomirana medicinska sestra Adrijana Debelak, veliko pacientov še vedno prihaja precej pred naročeno uro, čeprav so opozorjeni, naj pridejo na specialistični pregled 15 minut pred naročeno uro. Kdor pride prezgodaj, mora počakati pred vhodom v Polikliniko. Prav zaradi tega je v jutranjih urah pred poslopjem videti večje število predvsem starejših ljudi, ki čakajo, da jim bodo dovolili vstop na hodnike pred ambulantami.

Čim manj pacientov v čakalnici

»V čakalnicah želimo imeti čim manj čakajočih, zato, če je le možno, spremljevalce prosimo, da do konca specialističnega pregleda počakajo zunaj stavbe. Spremljevalcem, ki strokovno upravičijo spremstvo na primer zaradi pacientovega oteženega gibanja ali komunikacije, se vstop zaradi hitrejše specialistične obravnave vsekakor dovoli,« je povedala Debelakova. Zgodi se, da za nejevoljo pred vhodom v Polikliniko, ki so ga ločili od izhoda in ga tudi vidno označili, poskrbijo ljudje sami. »Večinoma so ljudje prijazni in spoštljivi, nekateri pa tudi nestrpni, včasih žaljivi, pripravljeni prirejati resnico, samo da bi hitreje prišli do specialistične obravnave. Pogosto je treba čakajoče pred vhodom opozoriti tudi na ustrezno varnostno razdaljo,« je povedala sogovornica in omenila, da nekateri še vedno pridejo do Poliklinike brez zaščitne maske. »Med otroki, ki pridejo v spremstvu staršev, le redki nosijo masko. Starši preprosto ne vidijo potrebe po nošenju maske pri otroku,« še pove medicinska sestra, ki omeni in pohvali odlično sodelovanje zaposlenih iz ambulant z zaposlenimi na vstopnih točkah, kakor tudi z varnostno službo.