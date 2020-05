V Črni gori po podatkih tamkajšnjega inštituta za javno zdravje že 20 dni zapored niso potrdili nobene nove okužbe. Prav tako v državi v tem trenutku ni nobenega aktivnega primera okužbe.

Črnogorske zdravstvene oblasti so pred tem sporočile, da bodo razglasile konec epidemije, ko v državi 28 dni zapored ne bodo potrdili nobene nove okužbe.

Črna gora je bila 17. marca zadnja evropska država, v kateri so potrdili okužbo z novim koronavirusom. Od takrat je obolelo 324 ljudi, 315 jih je ozdravelo, devet pa jih je umrlo.

V 70 dneh, ko so v Črni gori veljali omejitveni ukrepi, so zaradi kršitev sprožili postopke proti 1768 državljanom, ki so morali v dobrodelne namene skupno vplačati 106.000 evrov, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.