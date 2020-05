Serija o šestih prijateljih, ki je bila posneta med letoma 1994 in 2004, je bila najbolj priljubljena v enajstih zveznih državah, med drugim v Kaliforniji, Teksasu, Floridi, New Yorku, Ohiu in Severni Karolini.

Na drugem mestu po gledanosti je serija Rick in Morty, ki so jo najbolj pogosto gledali na Aljaski, v Arizoni, Koloradu in Nevadi. Trenutno sicer v ZDA predvajajo najnovejšo, četrto sezono te animirane komične serije za odrasle, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Med najbolj gledanimi televizijskimi serijami so bile tudi Talenti v belem, Zakon in red, Kriva pota in Zvezdne steze.