V torek bo sprva precej jasno, čez dan pa bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo občasno okrepljen severni do severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 12, najvišje dnevne od 16 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo povečini sončno, veter bo nekoliko oslabel. V četrtek bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo krajevne plohe.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka nad naše kraje z vetrovi severnih smeri razmeroma hladen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Prevladovalo bo sončno vreme, popoldne bodo nastale krajevne plohe in posamezne nevihte. Ob severnem Jadranu bodo malo verjetne.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden, v torek pa bodo vremensko občutljivi imeli manjše vremensko pogojene težave.