Podobno kot na ljudi masaža blagodejno vpliva tudi na pse. Mišice skupaj s kostmi ustvarjajo gibanje, vendar so pri obravnavi težav z gibanjem še vedno pogosto zapostavljene. Kot pravi Urša Petrovič, ki se ukvarja z miofascialno masažo psov, za katero je znanje dve leti pridobivala v Veliki Britaniji, z masažo sprostimo napete mišice, izboljšamo obseg gibanja, prekinemo bolečinski cikel, odpravimo miofascialne restrikcije, vozle, izboljšamo pretok krvi in še bi lahko naštevali.

Za kvalitetno življenje psa

Masaža je tudi naravno in neinvazivno »protibolečinsko sredstvo«, saj se ob njej začnejo sproščati endogeni endorfini in druge protibolečinske učinkovine. »Poleg tega se aktivira parasimpatični del živčnega sistema, ki je odgovoren za globoko sprostitev in regeneracijo. Po masaži skrbniki psov pogosto poročajo, da njihov pes lažje spi, ne šepa več, spet lahko gre po stopnicah, je bolj igriv, ima manj bolečin, spet kakšno ušpiči in se na splošno bolje počuti,« je povedala sogovornica in hkrati poudarila, da masaža nikakor ni modni hit, ampak je osnova za kvalitetno življenje naših psov.

Stranke Petrovičeve so psi vseh starosti, tudi pasem, saj je masaža primerna za rehabilitacijo poškodb mehkih tkiv, lajšanje kroničnih bolečin pri ortopedskih težavah (artritis, kolčna displazija, izpah pogačice…), prav tako pri nevroloških težavah. »Moje znanje poiščejo tudi za pse, ki okrevajo po operaciji (na primer križnih vezi, pri amputaciji), za športne in delovne pse, da ostanejo v dobri formi, ter za anksiozne in reaktivne pse.«

S podobnimi težavami kot ljudje, ki si pogosto »nategnejo« mišico ali imajo zaradi celodnevnega sedenja za računalnikom bolečine v križu, se soočajo tudi psi. Je pa res, da psi bolečino zelo redko kažejo z vokalizacijo, zato je ključnega pomena, da so skrbniki psov pozorni na kakršno koli spremembo v drži, gibanju, vedenju in vsakodnevnih aktivnostih ter da ukrepajo pravočasno. »Če težave dlje časa pustimo nenaslovljene, to lahko vodi do hujših težav in še večjih bolečin, ki znatno vplivajo na vsakodnevno življenje naših psov,« je povedala sogovornica in dodala, da so najpogostejše poškodbe in težave, s katerimi se soočajo psi, pogosto spregledani nategi mišic, miofascialne restrikcije, poškodbe kolenskih križnih vezi, artritis in kolčna displazija.