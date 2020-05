Zaradi pandemije načrti za gradnjo proizvodnje v ZDA stojijo. »Ob pripravi na gradnjo je treba iskati prave lokacije, sestati se je treba z lokalnimi oblastmi in tamkajšnjimi ljudmi. Ker pa potovanja trenutno niso mogoča, je ta projekt nekoliko zastal. Ta investicija se je tako zavlekla vsaj za nekaj mesecev, vendar računam, da jo bomo realizirali v najkrajšem možnem času,« je povedal direktor Bia Separations Aleš Štrancar. Lokacija trenutno še ni izbrana, vendar zamujenega ni ravno veliko, saj je po časovnici predviden zaključek gradnje proizvodnje v Severni Ameriki do konca leta 2023.

Širitev proizvodnih prostorov

Širitev proizvodnih prostorov v Ajdovščini že poteka. »Ko bo potrjen eden od projektov, v katerih iščejo cepivo proti novemu koronavirusu, bo zelo verjetno na hitro treba dodatno širiti proizvodne kapacitete. V tem primeru jih bomo širili v Ajdovščini, saj na novo postavljati proizvodni obrat zunaj Ajdovščine ne bi bilo dovolj hitro, da bi uspeli zadostiti vsem potrebam.« Prvi korak k novi investiciji so naredili tudi v Italiji, tik čez slovensko-italijansko mejo v Gorici. Tam naj bi razvijali nov program podjetja, to pa seveda pomeni tudi nove zaposlitve. Gradnja naj bi se začela že prihodnje leto. Vse investicije bo podjetje Bia Separations izvajalo z lastnim denarjem, brez posojil, je še povedal Štrancar. Denarja naj bi imeli za postopno izvajanje začrtanih projektov dovolj, saj so po njegovih besedah že 15. maja dosegli višino prihodkov, kot so jih ustvarili v celem lanskem letu.