Čeprav je Olimpija trdno na prvem mestu s petimi točkami prednosti pred Celjem in Aluminijem ter sedmimi pred večnim tekmecem Mariborom na četrtem mestu, v ljubljanskem prvoligašu ni miru. Potem ko je Milan Mandarić napovedal, da se bo ob koncu letošnje sezone poslovil od Ljubljane, je nenadoma začel pogledovati proti ligi prvakov. (Pre)številni svetovalci – med njimi je še vedno Mladen Rudonja, čeprav je pozimi propadla prodaja kluba Nemcem, ki jih je pripeljal v Ljubljano – so mu natrosili kopico lepih besed, da bi uvrstitev v skupinski del lige prvakov prinesla zaslužek 30 milijonov evrov. Ob tem pozabljajo, da mora Olimpija najprej osvojiti naslov slovenskega prvaka, da bi zaigrala v kvalifikacijah za ligo prvakov.

Mandarić v tem projektu očitno ne zaupa več priljubljenemu trenerju Safetu Hadžiću. To je pokazal s tem, da se je na Otočcu sestal z 59-letnim Hrvatom Tomislavom Ivkovićem, nekdanjim vratarjem jugoslovanske reprezentance, trenutno trenerjem Interja iz Zaprešića. Ko so Ivkovića novinarji Sportskih novosti vprašali, ali je kandidat za trenerja Olimpije, se je zlagal, da ne, čeprav obstaja celo fotografija, na kateri sedi za mizo skupaj z Mandarićem. Hadžić naj ne bi imel dovolj izkušenj za uresničitev projekta lige prvakov, za nameček pa mu Mandarić očita, da daje premalo priložnosti mladim igralcem. Ko je bilo že vse pripravljeno za prihod Ivkovića v Ljubljano, je Mandarić začel oklevati.

Novi kapetan Olimpije je Tomislav Tomić

Za zdaj ekipo še vodi Hadžić, a kolikor poznamo Mandarića, je vprašanje časa, kdaj ga bo zamenjal. »Trenutno sem povsem osredotočen na igrišče in ekipo, da osvojimo naslov prvaka. Na vsakega tekmeca se bomo temeljito pripravili,« je bil o vroči temi o zamenjavi diplomatski Safet Hadžić. Zdaj je pod drobnogledom na prijateljskih tekmah. Olimpija, pri kateri je Vitja Valenčič zaradi poškodbe kolena že končal sezono, je v Šiški premagala Aluminij z 1:0 z golom Endrija Cekicija iz enajstmetrovke v drugem polčasu. Tekmo je zaradi bolečega udarca v mišico predčasno končal Luka Menalo.

»Tekma je bila pomembna za spoznanje igralcev, da se tekme lahko igrajo naprej, potem ko je bilo tudi nekaj strahu. Bilo je veliko dobrih in slabih stvari. Vztrajam pri viziji, da bomo še naprej igrali napadalno. Tekma je bila tipična prijateljska, ne posebno zanimiva, saj smo v začetni fazi priprav. Veliko je bilo individualnih napak, torej zgrešenih podaj, izgubljenih žog, reakcije niso bile pravočasne, taktična disciplina ni bila popolna. Čaka nas še veliko dela,« je povedal Hadžić, ki se je odločil, da bo odslej kapetan Tomislav Tomić (doslej je bil Nejc Vidmar). Okrog igralca iz BiH želijo zgradi ekipo za naslednjo sezono, zato so Tomiću že ponudili novo pogodbo, ker se mu sedanja izteče junija. Olimpija bo v torek igrala s Triglavom v Kranju in v soboto z Gorico.

Medtem ko iz Olimpije zaradi interesov različnih lobijev uhajajo najrazličnejše informacije, ki jih nato v klubu nočejo komentirati, v Mariboru veliko stvari ostane za štirimi stenami. Odhoda športnega direktorja Zlatka Zahovića in trenerja Darka Milaniča so nadomestili z Oliverjem Bogatinovim in Sergejem Jakirovićem, ki sta se odločno lotila reševanja letošnje sezone. Opazovalci dogajanja okrog kluba zatrjujejo, da je v Ljudskem vrtu prisotna nova energija, da imajo vsi igralci enako izhodišče in so zelo željni dokazovanja novemu trenerju. Jakirović je na klopi Maribora debitiral z zmago, potem ko so vijoličasti v Ljudskem vrtu premagali drugoligaša Nafto s 3:1. V tekmi, ki je trajala 120 minut, je bila Nafta, ki se pripravlja na polfinale slovenskega pokala z Radomljami, zelo konkurenčna v prvem polčasu, ki ga je celo dobila z 1:0.

»Videlo se je, da dolgo ni bilo tekme. Fantje so potrebovali nekaj časa, da so ujeli ritem, vmes pa tudi sapo. Pokazalo se je precej dobrih, a tudi slabih stvari. Fantje se bodo še morali privaditi na nekatere moje zahteve, toda prva spoznanja so zadovoljiva. Pomembno je, da se nihče ni poškodoval,« je ob premieri na klopi Maribora povedal Sergej Jakirović, ki je priložnost ponudil 26 igralcem. Maribor je skušal igrati drugače kot pod Milaničem. Jakirovićeva ideja je pritisk na tekmeca visoko na njegovi polovici ter hitre in dolge podaje. Na veliko presenečenje kapetan ni bil Luka Zahović, ki je nosil trak, ko na igrišču ni bilo Jasmina Handanovića in Marcosa Tavaresa, ampak Mitja Viler.

Maribor bo v Ljudskem vrtu odigral še pripravljalni tekmi s Koprom (sreda) in Bravom (30. maj). Maribor je poslovno leto 2019 sklenil z rdečimi številkami, saj je pridelal izgubo dobrih 2,5 milijona evrov. Imel je dobrih 10 milijonov evrov prihodkov in kar 12,6 milijona evrov odhodkov. A blagajna še zdaleč ni prazna, saj ima v njej 5,3 milijona evrov zaloge še iz časov, ko se je leta 2017 uvrstil v ligo prvakov in zaslužil 23 milijonov evrov.