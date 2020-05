Nagrado slovenski startup leta so podelili že trinajstič zapored, zmagovalec pa je izmed petih finalistov postalo mlado podjetje InstaText, za katero je strokovna komisija ocenila, da ima dolgoročno največje ambicije, potencial globalne rasti in neubranljivo konkurenčno prednost v svoji niši ter obeta, da bo skupnosti, iz katere sprva črpa, po uspehu na trgu tudi vračalo.

Vsebinsko bogatenje besedil

Podjetniki, pisci knjig, profesorji na fakultetah, pravni strokovnjaki ter zaposleni v prevajalskih in vladnih institucijah pri svojem delu pogosto komunicirajo v angleškem jeziku. Vsem, ki jim beseda ne teče tako gladko kot v maternem jeziku, to povzroča nemalo stresa, predvsem pa jim jemlje ogromno časa. Za boljšo razumljivost in berljivost pogosto posegajo po obstoječih orodjih, ta pa jim ponujajo le slovnično korekcijo besedil. InstaText je spletna platforma, ki na osnovi umetne inteligence ustvari takojšnja priporočila in ideje, kako vsebinsko izboljšati besedilo, ga narediti bolj berljivo in razumljivo. InstaText besedila obogati, saj piscu ponudi predloge za izboljšano besedišče in ustreznejšo rabo besed, popravi pa tudi slovnične napake in, če je potrebno, preoblikuje celoten stavek in ga umesti v kontekst besedila. Samo v prvih treh mesecih, odkar je ekipa, sestavljena iz vrhunskih strokovnjakov za umetno inteligenco, jezikovne tehnologije oziroma naravne obdelave jezikov ter razvoj programske opreme, rešitev poslala na trg, je zaposlenim v akademskih krogih prodala za več kot 30.000 evrov licenc, trenutno pa ima že okoli 4000 aktivnih uporabnikov.

»Pisna komunikacija je temelj uspeha posameznika in družbe. S pomočjo umetne inteligence lahko to komunikacijo dvignemo na bistveno višjo raven in naenkrat lahko pišemo besedila, kot bi bili rojeni ali šolani v Angliji. InstaText pomaga pri izboljševanju besedil, hkrati pa jih naredi bolj berljiva in razumljiva – vse to v samo nekaj sekundah,« je povedal Matej Guid, direktor in soustanovitelj podjetja InstaText. »Platforma je načeloma namenjena vsem, ki jim je pomembna pisna komunikacija v angleščini, v začetku pa smo se osredotočili na univerze, profesorje, raziskovalce in druge, ki res krvavo potrebujejo dobra besedila. InstaText je kreativno orodje, ki omogoča, da z interakcijo pridemo do boljšega besedila, skorajda kot bi kiparili, obenem pa pomaga tudi pri učenju angleščine, čeprav to za zdaj ni njegov namen. Razvoj gre v smeri personaliziranih slovarjev, tako da bi uporabniki besedilo lahko še bolj prilagodili sebi. Ker tehnologija omogoča podporo vsem svetovnim jezikom, ne le angleščini, bo platforma še letos omogočila oblikovanje besedil v nemškem in po vsej verjetnosti tudi v španskem jeziku.«