Vzpon kluba na evropski vrh se je začel leta 2013, ko ga je prevzel Sergej Samsonenko. Lastnik verige stavnic je poleg ženske prevzel tudi Vardarjevo moško ekipo in nogometni klub z istim imenom. V rokometni klub je takoj pripeljal kopico vrhunskih igralcev, med katerimi je bil tudi Matjaž Brumen, takrat član Cimosa iz Kopra. »Samsonenko je super človek, dober in preprost, komunikativen in sproščen, živi za šport in veliko se druži z igralci. Mogoče le na vse skupaj gleda malce preveč čustveno in posluša številne 'pametnjakoviče',« je pred leti v intervjuju za Dnevnik dejal Matjaž Brumen, ki je v Skopje prišel pred sezono 2013/14.

Vujović je moral oditi iz Skopja

Ob prihodu je Rus zamenjal trenerja Veselina Vujovića, čeprav je osvojil naslov prvaka Makedonije in Vardarju priigral nastop v ligi prvakov. Na finalni tekmi državnega prvenstva proti Metalurgu je Vujović po igrišču preganjal sodnika in jima grozil, se poskušal izviti iz rok svojih igralcev, ki so ga komaj krotili, da ni naredil še večjega incidenta… Makedonska zveza ga je kaznovala z enoletno prepovedjo opravljanja funkcije, Samsonenko pa je poskrbel za neverjeten in edinstven primer v zgodovini rokometa. Sklenil je, da bosta moško in žensko ekipo Vardarja trenirala – mož in žena: igralce Zoran Kastratović (sočasno je bil selektor Črne gore), igralke pa njegova žena Indira.

Toda Samsonenko ni vlagal le v igralski in strokovni kader, ampak tudi v klubsko infrastrukturo. V Skopju je zgradil in avgusta 2014 odprl nov športni center z dvorano za 5700 gledalcev, ki so jo poimenovali po makedonskem revolucionarju Janetu Sandanskem, ob njej štirizvezdični hotel Rusija, manjšo dvorano za 500 ljudi, bazene, savne, fitnese, restavracije, teniška igrišča… Naložba, ki jo je skoraj v celoti financiral sam, je znašala 15 milijonov evrov. A po lepih časih je leta 2017 v pismu za javnost nepričakovano objavil, da se nepreklicno umika iz vseh klubov v Skopju. Kot razlog je navedel, da ga je javnost kritizirala, ker je dvignil cene vstopnic za tekmo Vardarja proti Fenerbahčeju v boju za skupinski del evropske nogometne lige (od 32 do 50 evrov). Kljub napovedanemu umiku je ceno vstopnice za nogometno tekmo spustil na pet evrov.