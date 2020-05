Proteste, ki v Hongkongu s prekinitvijo v zadnjih mesecih trajajo že eno leto in v katerih protestniki vse bolj zahtevajo demokracijo in popolno samostojnost tega sedemmilijonskega mesta, morda čaka enaka usoda kot načelo »ena država, dva sistema«. V četrtek bo namreč vsekitajski ljudski kongres na svojem letnem zasedanju Hongkongu vsilil zakon o nacionalni varnosti, s katerim bo prepovedal vsako dejanje izdaje, separatizma, upora in subverzije proti Kitajski.

V Pekingu napovedujejo, da s tem dejanjem na zasedanju glavnega kitajskega zakonodajnega organa, ki bo tokrat trajalo deset dni, ne bodo niti malo odlašali. Sicer bi tak zakon o nacionalni varnosti morala po mali ustavi Hongkonga sprejeti njegova vlada, a ko je to poskušala leta 2003, je prišlo do silovitih protestov.

V Hongkongu bo lahko preiskovala kitajska policija

V nedeljo je hongkonška policija s solzivcem, vodnimi topovi in aretacijami razgnala več tisoč demonstrantov proti omenjeni odločitvi Pekinga, da zaostri represijo. Takšnih prizorov v Hongkongu ni bilo videti že več mesecev, saj se je od januarja zdelo, da po izbruhu epidemije zaradi nujnosti fizične distance množični protesti niso več mogoči. Tudi zdaj je policija razglasila vsako zbiranje več kot osem ljudi za nezakonito. Kljub temu so v minulih dneh tudi z grafiti vabili na demonstracije 24. maja.

Protestniki so zdaj ogorčeni, ker bo mogoče po novem zakonu nekoga preganjati za to, kar je dejal ali napisal o vladi. Kitajska policija bo lahko izvajala preiskavo v Hongkongu in zaprla nasprotnike podrejanja Kitajski. Za Hongkonžane je nesprejemljivo tudi, da bo kitajski ljudski kongres v Pekingu zakon vpisal v tako imenovano malo ustavo Hongkonga, ne da bi upošteval stališče tamkajšnjih avtonomnih oblastnih organov. Po sporazumu med Londonom in Pekingom bi Hongkong moral ohraniti avtonomijo do leta 2047.

Kitajski zunanji minister Wang Yi je v nedeljo izjavil, da je uveljavitev predlaganega zakona postala »neodložljiva nujnost«, ker so protestniki v Hongkongu med lanskimi protesti »resno ogrozili nacionalno varnost Kitajske«. Dejal je še: »Nasilna in teroristična dejanja se nadaljujejo in tuje sile se na nezakonit način vmešavajo v Hongkong.« Vse to po njegovih besedah ogroža blaginjo tega bogatega mesta. Zavrnil pa je očitke, da bo novi zakon preprečil vsako protestiranje in vsako kritiko oblasti: »Ukrep, kot ga vsebuje predlagani zakon, se tiče zelo majhnega kroga dejanj, ki ogrožajo nacionalno varnost. V Hongkongu ne bo vplival na visoko stopnjo avtonomije, svoboščin in legitimnih pravic njegovih prebivalcev, prav tako ne na interese tujih investitorjev.« Po Wangu bi morali prebivalci Hongkonga zakon pozdraviti, saj bo »prinesel več stabilnosti, vladavine zakona in boljše poslovno okolje«.

Zdaj se zastavlja vprašanje, ali se bodo protesti nadaljevali in razširili ter kako daleč bo šel Peking pri njihovem zatiranju.