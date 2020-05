Policija zatrjuje: Ne bomo odnehali

Od osamosvojitve naše države do konca lanskega leta je policija obravnavala približno 570 ubojev in umorov, nekaj manj kot 30 je še nerešenih. Leta 2007 so osnovali posebno skupino kriminalistov, ki se ukvarja samo s starimi primeri umorov in pogrešanih oseb, za katere sumijo, da so bile umorjene.