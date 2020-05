Vrhovno sodišče: 17 neupravičenih razveljavitev in vrnitev v ponovno sojenje

V koalicijski pogodbi Janševe vlade so napovedane zakonske rešitve za manj razveljavitev sodb na višjih sodiščih. Eno takšnih rešitev je že leta 2017 vpeljala novela zakona o pravdnem postopku, na podlagi katere je vrhovno sodišče za 17 razveljavitev in vrnitev v ponovno sojenje ocenilo, da so bile neupravičene.