Slovenska rekorderka v metu kopja Martina Ratej preživlja najtežje čase v karieri. Potem ko je bila 10. marca začasno suspendirana, normalno trenira in čaka na odgovor, kaj se bo dogajalo v nadaljevanju njene kariere. Spomnimo, da je Mednarodna testna komisija (ITA), ki jo je ustanovil Mednarodni olimpijski komite, v analizi vzorca Ratejeve odkrila prisotnost prepovedanega clostebol metabolita. To so ugotovili v ponovni analizi že odvzetih vzorcev športnikov, ki so nastopili na poletnih olimpijskih igrah v Londonu leta 2012, kjer je bila Ratejeva sedma, kar je njen najboljši olimpijski dosežek. Atletinja je pristojnim 10. marca poslala obsežno zdravstveno dokumentacijo iz tistega obdobja, za katero upa, da bo zadostovala, da ne bo dobila prepovedi nastopanja.

»Treniram še vedno, a se mi pozna, da nimam take motivacije, kot sem jo imela prej. Vendar me vadba psihično nekoliko razbremeni,« je v pogovoru za STA dejala Martina Ratej ter o negotovem položaju odgovorila: »Mednarodni olimpijski komite oziroma njegov pooblaščenec je sporočil le, da reševanje primera še poteka.« Osemintridesetletna Konjičanka še vedno upa, da bo primer rešen njej v prid, saj je ob objavi pozitivnega primera povedala, da je sredstvo, ki so ga našli v njenem vzorcu, v telo prišlo v procesu zdravljenja in je zato zaprosila tudi za zdravniško izjemo, kot določajo pravila.

»Čakam na končni odgovor in glede na skopo obvestilo, da je primer v postopku, ne morem niti približno vedeti, kdaj se bo to zgodilo. V tej sezoni zaradi pandemije novega koronavirusa ni nobenega velikega atletskega tekmovanja, tudi ni mogoče doseči olimpijske norme. Sama jo že imam in bom nastopila naslednje leto v Tokiu, če bo moj primer rešen tako, kot pričakujem,« pojasnjuje Ratejeva. »Čeprav treniram že odtlej, ko so bili dovoljeni prvi treningi, in kakšnega pol meseca tudi na celjskem stadionu, bi gotovo potrebovala še vsaj tri tedne vadbe pred prvim nastopom. Tudi sicer ne pričakujem, da bi bili lahko letos izidi tako pri nas kot na tujem posebno dobri, saj ne bo pomembnih tekmovalnih ciljev in s tem tudi ne prave motivacije, mogoče bo denarna na tekmah diamantne lige.«

Slovenska protidopinška organizacija (SLOADO) o tem primeru ni dobila nobenega obvestila, ker tudi ni stranka v postopku. Je pa bilo nekaj primerov iz obdobja, ko je bila začasno suspendirana Ratejeva, pred časom že končanih s kaznimi prepovedi nastopanja. uš, sta