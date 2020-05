Vinko Möderndorfer, nominiranec za Cankarjevo nagrado: Kultura je edina prava nestrankarska opozicija

Vinko Möderndorfer je vsestranski večkrat nagrajeni ustvarjalec, ki je objavil več kot osemdeset knjig proze, poezije, dramatike in esejistike, režiral pa več kot sto predstav in več kot ducat filmov. Ob tem vrsto let deluje tudi kot pedagog, tri leta je bil predsednik Upravnega odbora Prešernovega sklada, že skoraj štirideset let pa je samozaposlen v kulturi. To večkrat poudari tudi v zbirki esejev Ljudomrznik na tržnici, nominirani za Cankarjevo nagrado. »Moj vsakdan se med epidemijo ni zelo spremenil, tudi zato, ker trenutno ne delam nobene predstave. Nikoli nisem bil v službi, tako da tudi zdaj nisem bil na čakanju, ker sem že vse življenje na čakanju,« skomigne.