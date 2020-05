Družbena nepravičnost v krizi: Preživetvena loterija za najranljivejše

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je več kot 95 odstotkov smrtnih primerov, povezanih s koronavirusom v Evropi, med ljudmi, starejšimi od 60 let. Pred nekaj dnevi so Združeni narodi objavili publikacijo o posledicah pandemije covida-19 za starejše ljudi, v kateri posebej opozarjajo na grozljive posledice pandemije za stanovalce v ustanovah za dolgotrajno oskrbo.