Devetindvajsetega decembra bo minilo natanko sedem let, odkar se je na smučanju v francoskih Alpah hudo ponesrečil sedemkratni svetovni prvak Michael Schumacher. Čeprav se Nemec vse od tedaj ni več pojavil v javnosti in njegovo zdravstveno stanje ostaja velika skrivnost, pa je jasno, da je nesreča na legendarnem dirkaču formule 1 pustila hude posledice.

»Vem, kaj se dogaja z njim, imam vse informacije,« je v pogovoru za Fox Sports dejal njegov nekdanji moštveni kolega pri Ferrariju Felipe Massa in dodal, da je s Schumacherjem v pogostem stiku. Kljub temu točnih informacije Brazilec javnosti vseeno ni želel podati. »Z Michaelom sva si bila vedno blizu, nekoliko manj z njegovo ženo Crinno, saj ni hodila na dirke. Zavedati se moramo, da Michael ni v lepem položaju. Moram upoštevati želje njegove družine, ki ne želi, da stvari uhajajo v javnost,« je dejal Massa in pristavil, da se na svojega prijatelja pogosto spomni. »Vsak dan molim zanj, da mu bo bolje, da se vrne na stezo in tam podpre svojega sina. Upam, da se bo to nekega dne zgodilo,« je še povedal 39-letnik, ki se je od formule 1 poslovil leta 2017.