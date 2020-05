Muslimanski verniki konec ramazana tradicionalno obeležijo z molitvami v mošejah in na odprtem, družinskimi praznovanji in nakupi. A mnoge države kot Savdska Arabija, Egipt, Turčija in Sirija so z namenom zajezitve širjenja novega koronavirusa uvedle stroge ukrepe in prepovedale množične molitve ter vernike pozvale, naj molitev opravijo doma, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Molitve so prepovedali tudi v mošeji Al Aksa v Jeruzalemu, ki je po Meki in Medini tretji najsvetejši kraj islama, odprli pa naj bi jo znova po koncu tridnevnih praznovanj.

V Savdski Arabiji je od sobote v veljavi petdnevna celodnevna policijska ura. Ljudje gredo lahko od doma samo po nakupih. V Jordaniji je že od petka v veljavi tridnevna policijska ura, ljudje pa ne smejo zapustiti domov.

Tudi v Turčiji so uvedli štiridnevno policijsko uro, prvo od začetka epidemije novega koronavirusa, v tem času pa so lahko odprte pekarne in restavracije, ki dostavljajo hrano.

Nasprotno pa so se muslimani v nekaterih azijskih državah - v Indiji, Pakistanu, Maleziji in Afganistanu - marsikje požvižgali na pravila glede novega koronavirusa in kljub poskusu policije, da razžene množico, v želji po nakupih preplavili tržnice, še navaja AFP.

Število smrtnih žrtev koronavirusne bolezni 19 na Bližnjem vzhodu in v Aziji je sicer nižje kot v Evropi in ZDA, vendar pa tudi tam številke strmo naraščajo, kar zbuja strah, da bi bila lahko širitev okužb z novim koronavirusom pogubna za tamkajšnje pogosto finančno podhranjene zdravstvene sisteme.