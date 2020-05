Protestniki so se zbrali v nakupovalni četrti Causeway Bay, protesti pa so potekali tudi pred uradom za zvezo kitajske vlade v Hongkongu. Policija je proti njim uporabila solzivec in po poročanju lokalnih medijev prijela več ljudi.

Gre za prve prodemokratične proteste proti Kitajski, potem ko je vlada v Pekingu ob začetku letnega zasedanja kitajskega ljudskega kongresa v petek predstavila sporni zakon, poroča britanska mreža BBC.

Z zakonom o nacionalni varnosti v Hongkongu namerava Peking "vzpostaviti in izboljšati pravne sisteme in mehanizme za zaščito nacionalne varnosti" v Hongkongu, je ob predstavitvi povedal kitajski premier Li Keqiang. Predlog zakona med drugim prepoveduje izdajstvo, prevrat, odcepitev in upor.