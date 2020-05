Požar je izbruhnil v skladišču pomola Pier 45, kjer stoji tudi ameriška vojaška ladja iz druge svetovne vojne Jeremiah O'Brien, je na Twitterju sporočila tiskovna služba gasilcev San Francisca.

Gasilci so ogenj pogasili, ladja pa v požaru ni bila poškodovana. Na turistični spletni strani pristanišča Fisherman's Wharf so zapisali, da je ladja iz druge svetovne vojne, ki v celoti deluje, "zadnja nespremenjena" vojaška ladja, in jo označili za "živi muzej".

Požar ni zahteval smrtnih žrtev niti ni bilo huje poškodovanih, le eden od gasilcev je dobil lažje poškodbe, so še navedli po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Vzrok požara ni znan, preiskava pa je še v teku. Ogenj je zajel poslopja treh podjetij, pristanišče pa je precej poškodovano, še navaja dpa.