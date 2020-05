Vreme: Delno jasno s spremenljivo oblačnostjo

Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo popoldne ponehala, v Prekmurju in deloma na Štajerskem pa bo pihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.