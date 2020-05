»Ne bi smel biti tak pametnjakovič. Nihče ne bi smel voliti za katerokoli stranko na osnovi rase, vera ali porekla,« je povedal Biden med na hitro sklicano telekonferenco s člani Temnopolte gospodarske zbornice ZDA.

Biden se glede glasov temnopoltih volivcev razumljivo počuti razigranega, saj je bil podpredsednik pri prvem temnopoltem predsedniku ZDA Baracku Obami, temnopolti volivci pa so ga praktično dvignili od mrtvih na strankarskih volitvah v Južni Karolini, kamor je prišel z usihajočo kampanjo in velikim zaostankom za Berniejem Sandersom.

Zmaga v Južni Karolini ga je izstrelila do nominacije, ki jo je potrebno le še potrditi na konvenciji stranke. Med temnopolto ameriško mladino popularni radijski voditelj, ki se je uradno preimenoval v Charlamagne Tha God, je Bidna spraševal, kaj vse bo storil za temnopolte oziroma zakaj naj glasujejo zanj kot demokrata, čeprav so temnopolti zadnja desetletja redno volili demokrate in od tega menda nimajo veliko.

Biden mu je odgovoril, naj ga ne lomi in naj pogleda njegovo politično kariero do danes, ni pa naravnost vprašal, ali voditelj morda resno misli, da so republikanci storili kaj več za temnopolte, razen pred dvema stoletjema, ko je republikanski predsednik Abraham Lincoln med državljansko vojno odpravil suženjstvo.

Voditelj je Bidnu tudi očital, da razmišlja o beli senatorki Amy Klobuchar kot svoji podpredsedniški kandidatki in ga spomnil, da so mu temnopolti v Južni Karolini rešili kariero, zato nekaj pričakujejo v zameno. Biden je že prej obljubil, da bo imenoval prvo temnopolto vrhovno sodnico, med oddajo pa je zagotovil, da ima na seznamu možnih podpredsedniških kandidatk tudi veliko temnopoltih žensk.

Bidnovi sodelavci so nato želeli končati intervju, a je voditelj dejal, da se tako ne dela s temnopoltim medijem. Pred slovesom je Biden voditelju navrgel, da če ima res težave pri odločitvi zanj ali za republikanca Donalda Trumpa, potem ni črn.

Izjava je eksplodirala kot bomba, najbolj pri republikancih, ki so se od izbruha pandemije novega koronavirusa v ZDA skrivali pred vprašanji o Trumpovih izjavah. Naenkrat so bili polni ogorčenja, da si lahko politik privošči tako arogantno izjavo do temnopoltih. Tudi Trump se je na twitterju odzival s polno paro.

Oglasili so se tudi temnopolti voditelji in Bidna opozarjali, da njihovi glasovi niso zajamčeni, zato je demokrat nemudoma gasil požar pri Temnopolti gospodarski zbornici ZDA. Bidnova kampanja je skušala pojasniti, da je bila izjava izrečena na koncu intervjuja, ko sta se Biden in voditelj že šalila in zbadala.